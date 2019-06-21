В сети опубликованы фотографии следственного эксперимента правоохранителей с Николаем Тарасовым, который убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Снимки публикует пресс-служба Нацполиции на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Національна поліція України

Как сообщалось, сегодня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Николая Тарасова, который убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Он будет находится под арестом два месяца без альтернативы залога.

Как мы писали, после шести дней поисков в Одесской области нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в Ивановке. Все это время ее тело находилось во дворе частного дома в этом же поселке.

Полиция с собаками уже дважды проверяла эту территорию и даже допрашивала двух братьев, которые жили в доме, но тогда тело не нашли. Однако позже один из братьев, 22-летний Николай Тарасов, стал главным подозреваемым и сознался в убийстве.

Также мы сообщали, что экспертиза показала, что 11-летнюю Дарью Лукьчненко убили ударами ножа в шею.