Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов России... в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в тексте указа.

До этого Ростуризм рекомендовал туристическим операторам у турагентствам РФ приостановить реализацию туров в Грузию до тех пор, пока там не нормализуется в стране.

Напомним, 20 июня, в Тбилиси произошли массовые волнения. Это случилось после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

Также сообщалось, что в столице Грузии митингующие снова собираются на вторую ночь протестов.