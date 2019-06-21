На Марше Равенства, который будет проходить в рамках Киевпрайда-2019 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-военных. Об этом пишет Громадське.

Доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко, который в 2018 году совершил каминг-аут, инициировал идею колонны ЛГБТ-военных. По его словам, в ее состав войдет около 15 человек.

"...Я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей", - сказал Пилипенко.

По его словам, к сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне ООС и других городах.

Скриншот: Facebook/ Viktor Pylypenko

Напомним, ЛГБТ-марш в Киеве в этом году будет проходить 23 июня.

Также мы писали, что полиция просит участников ЛГБТ-марша не призывать к миру с Россией.