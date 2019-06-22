Бухгалтера "Киевского метрополитена" подозревают в служебной халатности, которая привела к 26 млн грн убытков. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, главный бухгалтер КП "Киевский метрополитен" в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда не вычел штрафные санкции за нарушение условий поставки и введения в эксплуатацию поездов, что повлекло убытки предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

"Действия должностного лица квалифицированы по ч.2. ст.364 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский метрополитен", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается, бухгалтеру сообщили о подозрении.

Напомним, прокуратура открыла дело о халатности и рассматривает версии поджога Одесской психбольницы.

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