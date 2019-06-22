Глава США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска уже вышли на позицию для нанесения удара по Ирану за сбитый беспилотник, но операция была отменена в последний момент, поскольку Иран понес был "непропорциональные" потери.

Об этом он сообщил в пятницу в серии Twitter-сообщений на официальной странице.

"В понедельник они сбили беспилотник, который совершал полет над международными водами. Прошлой ночью мы были в полной готовности нанести ответ по трем различным объектам, и я спросил, сколько людей погибнет. "150 человек, сэр" - был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил", - написал Трамп.

По его словам, он принял это решение, так как это было бы "непропорциональным" ответом за сбитый беспилотный самолет.

"Я никуда не спешу, наши войска перестраиваются, обновляются, готовы идти вперед, и являются лучшими в мире с многократным отрывом. Санкции "кусаются" и были расширены дополнительно прошлой ночью. Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие против США и против мира!" - подчеркнул американский лидер.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Ранее сообщалось, что накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп сначала одобрил военный удар по Ирану из-за того, что Тегеран сбил американский разведывательный самолет над Ормузским проливом, однако затем отменил свой приказ.

Также мы писали, что Трамп спорит с советником Болтоном, который призывает реагировать на Иран пожестче.