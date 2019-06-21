На следующей неделе большая часть континентальной Европы погрузится в сильную жару, которая, возможно, побьет все рекорды. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным метеорологической службы AccuWeather, температура превысит +32 градуса, в некоторых местах достигнет +40 градусов. Жара придет в Париж, Мадрид, Берлин, Брюссель и Франкфурт, а позднее сместится в Бухарест, Вену, Будапешт, Белград и Софию.

Во Франции в большинстве регионов с понедельника ожидается температура +35...+40 градусов. В ночное время она вряд ли будет опускаться ниже +20 градусов. Министр здравоохранения Франции Аньез Бюзен призвала быть готовыми к жаре больницы и дома престарелых.

В Германии температура воздуха местами может достигнуть +40 градусов, и, возможно, превысит прежний рекорд в +40,3 градуса, установленный в 2015 году в Баварии.

Метеорологи ожидают, что в целом температура воздуха в июле и августе в Европе окажется выше нормы.

Напомним, на выходных жара разогреет Украину до +36.

Также мы писали, что из-за жары концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила уже шестикратную норму.