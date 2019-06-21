За пять месяцев 2019 года украинцам выдали на 288,3 млн грн больше субсидий, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-мае 2019 года составила 842 млн грн, что на 52%, или на 288,3 млн грн, выше показателя января-мая 2018 года.

Так, с начала 2019 года субсидии получают 2 млн 159,6 тыс. семей, что составляет 99,4% общего количества обратившихся за ними и в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в мае 2019 года уменьшился на 45,5% по сравнению с маем 2018 года и составил 91,8 грн.

Напомним, в Кабмине урезали субсидии на оплату коммуналки на 13 миллиардов гривен.

Также мы писали, что 25% киевлян, получивших субсидии наличными, потратили деньги не на коммуналку.