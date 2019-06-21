В столице Грузии митингующие снова собираются на вторую ночь протестов. Видео
У здания грузинского парламента в Тбилиси опять собираются люди для протеста из-за вчерашнего скандала с российским депутатом. Об этом сообщает OC Media в сети Twitter.
"Грузинские студенты идут в парламент, протестуя против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу", - говорится в заметке.
Georgian students march to parliament protesting violence after crackdown on protesters Friday morning #TbilisiClash #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/kE9CiHU7IF— OC Media (@OCMediaorg) 21 червня 2019 р.
Также, по данным издания Грузия Online, сотрудники МВД задержали 305 человекза участие во вчерашней акции в Тбилиси.
"За различные правонарушения задержаны 305 участников акций (в Тбилиси — ред.)", - говорится в заявлении.
Также МВД заявляет, что полиция использовала специальные средства - слезоточивый газ, нелетальное оружие, водометы. Также утверждается, что их использование носило пропорциональный угрозам характер.
Согласно информации министерства, начато следствие по ст. 225 УКГ - организация группового насилия, руководство или участие в нем.
Ранее сообщалось, что задержанных в ходе вчерашней акции в Тбилиси переводят из изолятора временного содержания Главного управления полиции в Тбилисский городской суд.
Как сообщалось, ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).
Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.
На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.
По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.
Также мы писали, что в Грузии ушел в отставку глава парламента, как того требовали протестующие.