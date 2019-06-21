У здания грузинского парламента в Тбилиси опять собираются люди для протеста из-за вчерашнего скандала с российским депутатом. Об этом сообщает OC Media в сети Twitter.

"Грузинские студенты идут в парламент, протестуя против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу", - говорится в заметке.

Также, по данным издания Грузия Online, сотрудники МВД задержали 305 человекза участие во вчерашней акции в Тбилиси.

"За различные правонарушения задержаны 305 участников акций (в Тбилиси — ред.)", - говорится в заявлении.

Также МВД заявляет, что полиция использовала специальные средства - слезоточивый газ, нелетальное оружие, водометы. Также утверждается, что их использование носило пропорциональный угрозам характер.

Согласно информации министерства, начато следствие по ст. 225 УКГ - организация группового насилия, руководство или участие в нем.

Ранее сообщалось, что задержанных в ходе вчерашней акции в Тбилиси переводят из изолятора временного содержания Главного управления полиции в Тбилисский городской суд.

Как сообщалось, ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.

Также мы писали, что в Грузии ушел в отставку глава парламента, как того требовали протестующие.