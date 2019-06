У здания грузинского парламента в Тбилиси опять собираются люди для протеста из-за вчерашнего скандала с российским депутатом. Об этом сообщает OC Media в сети Twitter.

"Грузинские студенты идут в парламент, протестуя против применения насилия во время разгона протестующих в ночь на пятницу", - говорится в заметке.

Georgian students march to parliament protesting violence after crackdown on protesters Friday morning #TbilisiClash #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/kE9CiHU7IF