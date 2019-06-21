Закрытый в столичной квартире мужчина хотел выпрыгнуть из окна, чтобы выпить водки. Видео
Мужчина в Киеве пытался выпрыгнуть из окна, после того, как женщина закрыла его в квартире. Видеозапись происшествия опубликована в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что на такой шаг мужчина решился из-за того, что хотел выпить водки.
"Мужчина пытался выпрыгнуть из окна, потому что женщина закрыла его в квартире, а ему очень надо было влить в себя немного водки", - говорится в сообщении.
В итоге мужчину оттащил от окна зашедший в квартиру сотрудник полиции.
Видео: Facebook/Киев Оперативный
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