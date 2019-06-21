В среду, 19 июня, в Бердянске отец забыл на пляже своего 4-летнего сына. Об этом сообщает Telegam-канал "Оперативный".

Инцидент произошел на пляже "Лески". Мужчина на целый день оставил своего сына у воды. Отдыхающие заметили, что малыш долгое время находится один, у него обгорело тело. Расспросив мальчика, им удалось выяснить, что ребенка зовут Кирилл, ему 4 года, на пляж его привез отец, которого зовут Андрей.

Люди пытались самостоятельно найти родителей на территории пляжа, однако их нигде не было более полутора часов. На место вызвали полицию. Девушка, которая вызвала полицейских рассказала, что мальчик самостоятельно смог показать на частный дом, который снимает его семья на время отдыха. Оказалось, что в семье есть и другие дети, мама думала, что Кирилл находится с отцом.

Скриншот, фото: t.me/operativeukr

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