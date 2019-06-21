Все лица, усыновившие детей из числа детей-сирот или ребенка, лишенного родительского попечения, смогут получить единовременный оплачиваемый отпуск длительностью 56 календарный дней. А при усыновлении двух и более детей отпуск будет равняться 70 дням без учета праздничных и нерабочих дней, после того, как вступило в силу решение суда об усыновлении ребенка.

Соответствующий Закон № 2728-VIII вступил в силу сегодня, 21 июня, передает Юрлига.

Документ дает возможность привести Кодекс законов о труде и Закон "Об отпусках" в соответствие с требованиями Семейного кодекса относительно усыновления детей в возрасте от двух месяцев и будет способствовать обеспечению равных прав на получение единовременного оплачиваемого отпуска, связанного с усыновлением ребенка, для всех усыновителей.

Кроме того, в Законе указано, что в случае усыновления ребенка (детей) супружеской парой такой отпуск предоставляется одному из супругов по их усмотрению.

Ранее сообщалось, что детям-сиротам разрешили получать пособие независимо от формы учебного заведения.

Также мы писали, что депутаты вновь не разрешили сотрудникам театров брать неоплачиваемые отпуска во время гастролей.