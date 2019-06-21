У священника из Ровно отобрали паству, пока он ездил на поместный собор УПЦ КП, который 20 июня созывал Филарет в Киеве. Об этом пишет "Ровно вечернее".

Отец Виталий Друзюк более 19 лет возглавляет церковь, которая находится на перекрестке улиц Шухевича и Богоявленский в Ровно.

"Две недели на меня давили. Хотели коварством перевести наш приход из Киевского патриархата в Православную церковь Украины. Однако мои прихожане и я очень уважаем и поддерживаем патриарха Филарета. Нам очень обидно за то, что откровенно льется грязь против человека, которому мы обязаны украинской церковью. Считаю дикостью все заявления от митрополита Епифания и его окружения, которые сводятся к тому, что Филарет не в своем уме", - сказал Виталий Друзюк.

По его словам, когда он вернулся из Киева в Ровно, обнаружил, что все замки в церкви заменили. Это сделали по приказу архиепископа ПЦУ Ровенского и Острожского Илариона.

"Действовали коварно: пришли к нашему старосте, взяли ключи и заменили замки. Для этого привели чужих людей, которые набросились на наших прихожан и хор. Прихожане храма шокированы случившимся, ведь мы принадлежим Киевскому патриархату, но ПЦУ безразлично. Кроме этого, они еще и выставили вокруг храма, который мы с прихожанами так долго строим, охрану из Правого сектора", - рассказал Виталий Друзюк.

Напомним, 20 июня в Свято-Владимирском патриаршем соборе Киева прошел поместный собор УПЦ КП, который почетный глава ПЦУ Филарет созвал для восстановления Киевского патриархата.

В ПЦУ ранее заявили, что "поместный собор" является неуставным и будет иметь канонические и юридические последствия, а также что Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение, поэтому то, что он через несколько месяцев передумал, не может служить причиной для его отмены.

Впрочем, Филарет все равно восстановил Киевский патриархат.