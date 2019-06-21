По состоянию на пятницу, 21 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 1076 кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах и 1160 из партийных списков. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, на заседании в пятницу, 21 июня, ЦИК зарегистрировала 184 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, а также 139 кандидатов, включенных в списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Центризбирком зарегистрировал 183 кандидата в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, Комиссия зарегистрировала одного кандидата, выдвинутого партией "Наш край", в одномандатном избирательном округе №58

Всего в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1076 кандидатов в народные депутаты Украины: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 927, выдвинутых политическими партиями - 149.

Кроме того, в пятницу ЦИК зарегистрировала 139 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 63 – от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана"; 76 – от партии "Сила и честь".

Таким образом, всего по состоянию на 21 июня ЦИК зарегистрировала 1160 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 8 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В этот же день Комиссия признала Запорожца и Мельник, отказавшихся от баллотирования кандидатами в народные депутаты Украины в округах №105 и №106 соответственно, поскольку они подали в ЦИК заявления об отзыве своих заявлений о самовыдвижении в указанных округах.

ЦИК отказала в регистрации пяти кандидатам в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения в одномандатных избирательных округах: Ивану Балоге - в округе №70 (это однофамилец местного влиятельного человека Ивана Балоги, который идет по тому же округу), В.Довгому - в округе №102, А.Мармуляк - в округе №116, А.Лопушанского - в округе №125, Германа - в округе №203.

Напомним, в ЦИК зарегистрировали кандидата в нардепы, который указал местом рождения Абхазию.

Также мы писали, что в ЦИК сообщили, когда обнародуют весь список кандидатов в нардепы.