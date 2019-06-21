Текущую неделю нефтяной рынок завершает ростом, с начала недели Brent выросла в цене на 5%. Об этом пишет "Интерфакс".

Сообщается, что рост цены объясняется рисками поставкам с Ближнего Востока, усилившихся на фоне конфликта Ирана с США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 подорожали на $0,65 (1,01%) - до $65,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,41 (0,72%) - до $57,48 за баррель. С начала недели Brent выросла в цене на 5%, WTI - почти на 9%.

Рынок продолжает реагировать на новость о том, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент. В пятницу Трамп заявил, что нанесение авиаудара было бы непропорциональным ответом на атаку на беспилотник, поскольку, по оценкам военного командования, удар мог бы привести к гибели порядка 150 человек.

Дополнительным фактором роста цен на топливо стала новость о пожаре на крупнейшем на восточном побережье США нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном около города Филадельфия и принадлежащем Philadelphia Energy Solutions.

Напомним, ранее цены на нефть подскочили сразу на $2 из-за встречи лидеров США и Китая.

Также мы писали о том, какую цену на нефть и евро закладывают в прогнозы Европейского центрального банка на три года.