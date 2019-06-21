Внешнее независимое оценивание (ВНО) по истории Украины сдали 84% абитуриентов, по географии – 89,57%, химии – 86%. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Так, был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по истории Украины, географии и химии. Это оказалось 27, 26 и 16 тестовых баллов соответственно. Порог среди сдававших тест по истории Украины преодолели 84% лиц; по географии – 89,57%, химии – 86%.

Иными словами 16% украинских абитуриентов не сдали ВНО по истории, 10% - по географии и 14% - по химии.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов, по физике - 85%, по математике - 81,83%.

Также мы писали, что внешнее независимое оценивание (ВНО/ЗНО) 2019 года по английскому языку сдали 87,3% абитуриентов.