В Германии призывают украинские власти тщательно расследовать случаи нападения на журналистов и гражданских активистов. В частности, речь идет об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова.

"Я потрясена смертью украинского журналиста Вадима Комарова, на которого было совершено нападение в начале мая, и который сегодня ночью (в ночь на четверг 20 июня - Прим. Ред.) умер от нанесенных ран", - говорится в заявлении уполномоченного Федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер, обнародованного в пятницу посольством Германии в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Она также отметила рост атак на журналистов и активистов гражданского общества в регионах Украины.

"Я призываю новое руководство Украины и политиков всех уровней серьезно отнестись к случаям насилия и репрессий в отношении журналистов и активистов. Ожидаю от украинских правоохранительных органов целенаправленного и полного расследования этого случая, так же, как и всех остальных", - призвала немецкая чиновница.

При этом она подчеркнула, что в Украине нет места культуре страха и безнаказанности.

Как сообщалось, Вадим Комаров полтора месяца находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая. Ночью 20 июня он умер, не приходя в сознание.

По информации коллег Комарова, нападение было совершено из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Среди тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

Ранее сообщалось, что Европейская федерация журналистов требует тщательного расследования убийства журналиста Комарова.