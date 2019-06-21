Личный адвокат президента США посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не тянуть с с расследованием "Украиногейта".

Об этом Руди Джулиани написал у себя в Twitter.

"Новый президент Украины по-прежнему молчит о расследовании вмешательства Украины в выборы 2016 года и предполагаемого подкупа Байдена президентом Порошенко. Время показать свое лидерство и расследовать оба дела, если вы хотите очистить Украину от того, что наделали люди Хиллари и Обамы".