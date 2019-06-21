Одиннадцать туристов на воздушном шаре в египетском Луксоре унесло ветром в горы. Об этом сообщает портал Ahram Online.

"Сильные порывы ветра унесли в горы воздушный шар с 11 туристами в Луксоре. Никто из них не пострадал, но местные власти организовали спасательную операцию, так как шар исчез из поля зрения и приземлился в глухой местности", - пишет издание.

Как рассказал источник в министерстве гражданской авиации, чтобы найти воздушный шар был использован самолет, а также армейские подразделения.

"Спасательные службы также прибыли на место происшествия, медики осмотрели каждого туриста, серьезных травм никто не получил", - пишет портал.

По данным издания, воздушные шары в Луксоре часто меняют траекторию полета, если они взмыли в небо при неблагоприятных погодных условиях.

Тем не менее, туристы активно покупают полеты на воздушном шаре, чтобы насладиться панорамными видами и увидеть основные достопримечательности Луксора с высоты.

В январе 2018 года вблизи Луксора из-за плохих погодных условий потерпел крушение воздушный шар, погиб один турист из ЮАР, еще 12 получили ранения.

Ранее сообщалось, что коллеги выпавшего из воздушного шара пилота не верят в несчастный случай.

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