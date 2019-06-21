Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,145 грн/$1 с 26,325 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,13 - 26,16 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 24 июня официальный курс 26,266416/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 июня укрепился до 26,2845 грн/$1 с 26,3770 грн/$1.

Нацбанк Украины установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 24 июня.

1 доллар - 26,26641600 (-0,10946000);

1 евро - 29,72307600 (-0,10012700);

1 рубль - 0,41607000 (-0,00003000).

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