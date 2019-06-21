После поместного собора УПЦ КП почетный глава ПЦУ Филарет уволил наместника Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария, который не принял участие в мероприятии. Об этом пишет ВВС Украина.

На место Макария Филарет назначил архимандрита Андрея (Маруцака), который был в монастыре насельником и участвовал в поместном соборе 20 июня. В пятницу он и еще группа людей пришли в монастырь и привезли указы Филарета об увольнении Макария и назначении нового наместника.

Филарет сейчас является руководителем Киевской епархии ПЦУ и в этом качестве ему подчинялся монастырь. Отец Андрей заявил, что поскольку Киевский патриархат продолжает существовать, то и монастырь продолжает находиться в его подчинении. По его словам, на место вызвали полицию, чтобы "зафиксировать факт рейдерства" со стороны Макария.

Наместник Макарий со своей стороны сказал журналистам: "Мы не идем в скол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня уже наместником монастыря". Он также настаивает, что УПЦ Киевского патриархата уже не существует, а потому и не признает указов Филарета, считая себя действующим наместником.

В самом соборе присутствовали десятки людей - представители обеих сторон. Также на месте есть несколько нарядов полиции, на улицы дежурит автобус с правоохранителями.

Напомним, 20 июня в Свято-Владимирском патриаршем соборе Киева прошел поместный собор УПЦ КП, который почетный глава ПЦУ Филарет созвал для восстановления Киевского патриархата.

В ПЦУ ранее заявили что "поместный собор" является неуставным и будет иметь канонические и юридические последствия, а также что Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение, поэтому то, что он через несколько месяцев передумал, не может служить причиной для его отмены.

Впрочем, Филарет все равно восстановил Киевский патриархат.