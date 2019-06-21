В Черкассах простились с журналистом Вадимом Комаровым, который скончался накануне. Об этом сообщили в пресс-службе Черкасского облсовета в пятницу, 21 июня.

"Сегодня в Черкассах попрощались с черкасским журналистом и активистом Вадимом Комаровым, который после нападения неизвестного и получения тяжелых ударов по голове длительное время находился в коме. Церемония прощания прошла в здании областной филармонии", - говорится в сообщении.

Фото: oblradack.gov.ua

Как писала "Страна", Вадим Комаров полтора месяца находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая. Ночью 20 июня он умер, не приходя в сознание.

По информации коллег Комарова, нападение было совершено из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Среди тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

Ранее сообщалось, что Европейская федерация журналистов требует тщательного расследования убийства журналиста Комарова.