21 июня Киевский райсуд Одессы арестовал 22-летнего Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко на два месяца без альтернативы залога. В этот же день в Ивановке прошли похороны девочки, на которые пришел весь поселок.

Арестованный принимал активное участие в поисках пропавшей девочки все это время, отвечал на вопросы следователей, которые по началу не заподозрили неладное. "Страна" собрала информацию о подозреваемом Николае Тарасове и его семье.

Что Тарасов заявил на суде

На сегодняшнем заседании на вопрос судьи, действительно ли он убил Дарью, Тарасов ответил: "Да". По его показаниям, он позвал девочку во двор и попытался изнасиловать. А когда она начала кричать, перепугался, начал душить и потом нанес ей несколько ударов ножом. Затем раздел ее, надел на голову пакет, замотал руки скотчем и выбросил в выгребную яму. А после сжег вещи девочки, облив их бензином. На вопрос судьи, почему он так поступил, задержанный ответил: "Не знаю".

Уничтожить улики самостоятельно и без ведома родни было, мягко говоря, весьма затруднительно, но Тарасов заявил, что сам уничтожал следы преступления, и члены семьи ему не помогали.

Николаю Тарасову инкриминируют четыре статьи, среди которых похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием и надругательство над телом. Ему грозит пожизненное заключение.

Теперь Николая Тарасова ждет судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит, осознавал ли он свои действия, когда совершал преступление.

Что говорил до того, как был задержан

После исчезновения девочки 13 июня, которая от рынка, где работает ее мама, шла на танцевальный кружок по улице мимо дома Тарасова, нынешний подозреваемый вместе с другими односельчанами принимал участие в поисках. Еще 14 июня он вызвался искать девочку и с рвением показывал волонтерам и полицейским все заброшенные и глухие уголки села. А также отвечал на вопросы полиции.

В сети появилось видео, которое было снято во время поисков ребенка. На нем Николай Тарасов, который тогда еще не был подозреваемым, рассказывает, что он делал в день, когда исчезла Даша. "Пришел домой, принял душ. Ну, сами понимаете, по жаре погонять. Потом поджарил яйца, приготовил суп. Поел и пошел в игру играть. И так до одиннадцати вечера".

Что известно о Николае Тарасове и его семье

Как ранее писала "Страна" в репортаже из Ивановки, Николая Тарасова и его семью довольно хорошо знают – село маленькое, все на виду.

"Коля всегда был спокойным, но немного замкнутым. Учился в Одессе, окончил какой-то техникум. Но работы не нашел в городе, приехал обратно. Съездил в Россию на подработки, снова вернулся. Немного помогал семье торговать в контейнере на рынке. Но больше сидел дома – его основное увлечение – компьютерные игры. Зарабатывали родители. Старший брат, Саша, учится в институте в Одессе. Как раз в день убийства он вернулся из города вечером, защитив диплом. Как Коля мог такое сделать, никто не понимает" – рассказали его знакомые сверстники.

Фото Николая Тарасова первыми опубликовали волонтеры поисковой службы "Маяк"

Председатель Ивановской РГА Одесской области Виктор Лобач дал такую характеристику Николаю Тарасову: "Окончил 9 классов Ивановской школы, ничем особо не отличался, был замкнут. Затем поступил в Одесский колледж компьютерных технологий. После двух лет обучения вернулся в Ивановку. Из дома выходил редко, никогда постоянно не работал, месяцами просиживал в различных социальных сетях. Проживал без прописки, на военном учете не стоял".

Односельчане также пишут в соцсетях, что Николай был очень нелюдимым. А его брат рассказывал, что он закрывал от них двери, подпирал, и никого не пускал к себе в комнату, и что родные замечали, что с ним что-то не так.

Начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех на брифинге заявлял, что по мнению правоохранителей Тарасов абсолютно вменяем. "Тактически заметал следы. Психически нездоровый человек этого не делает", - пояснил полицейский.

Что касается семьи, то местные жители говорят, что семья Тарасовых поселилась в Ивановке, переехав из Николаевской области больше пятнадцати лет назад.

"Все местные знают, что глава семейства Геннадий Тарасов уже сидел в тюрьме за изнасилование. И переехали они из Николаевской области именно поэтому – в том селе, где Гена Тарасов совершил преступление, их начали травить", – рассказал один из соседей Тарасовых.

На суде по избранию меры пресечения также сообщалось, что отец Николая Тарасова Геннадий отбывал пять лет наказания за попытку изнасилования. По словам односельчан, он воспитывал Николая очень жестко, и тот в детстве убегал из дома.

Мать подозреваемого Мария Тарасова уверяет, что о преступлении сына ничего не знала и публично отказалась от него. Соседи подтверждают, что днем, когда произошло преступление, Николай Тарасов был один, семья уехала в Одессу. А сына, который в последнее время почти не выходил из дома, попросили разгрузить товар на базаре. Там он и выследил Дашу.

Источник в полиции рассказал "Стране", что Николай и его родители – Геннадий и Мария Тарасовы – во время поисков вели себя совершенно невозмутимо, охотно показывали все, что хотели осмотреть полицейские. Хотя соседи однозначно утверждали, что крик услышали именно с подворья Тарасовых, полицейские искали не особо тщательно. К дворовому туалету подходили лишь раз, мельком заглянули туда, и все. А тело обнаружили почти случайно – девушка из следственно-оперативной группы обратила внимание на очень тяжелый запах из туалета. До этого особого желания рыться в выгребной яме полицейские не проявляли.

Мать Николая Тарасова говорила соседям, что будет продавать бизнес, дом и уезжать. Контейнер Тарасовых на рынке уже разрисовали надписями "убийцы", "вам не место в Ивановке", "вон".

"Им теперь здесь жизни не будет – либо спалим дом, либо поубиваем их всех одного за другим за Дашеньку. Ее все тоже знали в селе. Самое страшное, что и семьи Тарасовых и Лукьяненко тоже хорошо знали друг друга – торговали на рынке рядом. Может быть, поэтому Дашенька без сомнений пошла в гости к Тарасовым? Она знала Колю и даже не могла представить, что он может ее убить", - поделился один из соседей.

Вывезти Николая Тарасова в Одессу после задержания смогли благодаря охране свыше сотни полицейских и усиленному конвою. Толпа рвалась разорвать подозреваемого.