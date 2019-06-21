Партия "Слуга народа", по результатам соцопросов, остается безоговорочным лидерам накануне выборов в Раду и набирает почти половину голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС".

Опрос проводился 14-19 июня, в нем поучаствовали 2 тысячи респондентов. Оказалось, что пятипроцентный барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

В целом рейтинг выглядит так:

1. "Слуга народа" - 47,6%

2. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%

3. "Европейская солидарность" - 8,8%

4. "Батькивщина" - 8,7%

5. "Голос" - 6,8%

6. "Сила и честь" - 4,1%

7. "Гражданская позиция" - 2,7%

8. Радикальная партия - 2,2%

9. "Свобода" - 1,7%

10. "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - 1,6%

11. "Украинская стратегия" - 1,3%

12. "Самопомич" - 1,2%

Остальные партии набирают меньше 1% поддержки. Отказались отвечать на вопрос или не определились с выбором 16,1% респондентов, еще 6,2% сказали, что не принимали бы участия в голосовании.

Любопытно, что по сравнению с опросом, который "СОЦИС" проводил 29 мая – 6 июня, партия "Слуга народа" потеряла почти 4% поддержки. Также отрицательная динамика зафиксирована у "Европейской солидарности" (минус 0,7%), "Силы и чести" (минус 0,9%), "Гражданской позиции" (минус 0,2%). Не изменился рейтинг у "Батькивщины" и Радикальной партии. Нарастили поддержку "Голос" (плюс 1,9%) и "Оппозиционная платформа" (плюс 3,2%).

Напомним, по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 8 по 12 июня, рейтинг партии Порошенко рухнул на уровень проходного барьера.

Также мы писали, что, по оценке западных социологов, в Раду проходят 5 партий, в лидерах "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".