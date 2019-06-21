В субботу, 22 июня в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, местами - значительные дожди. Днем в этой части страны температура воздуха ночью опустится до +15-20 градусов, а днем прогреется до +24-29.

Фото: facebook.com

На остальной территории Украины ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью +17-22 градуса, на побережье морей до +25. Днем прогнозируют жару до +30-36.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Прогноз погоды на субботу, 22 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28
  • Львов – +25...+27
  • Ивано-Франковск – +25...+27
  • Тернополь – +26...+28
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – +26...+28
  • Луцк – +26...+28
  • Ровно – +26...+28
  • Житомир – +30...+32
  • Винница – +32...+34
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +32...+34
  • Херсон – +32...+34
  • Симферополь – +31...+33
  • Кропивницкий – +31...+33
  • Черкассы – +31...+33
  • Чернигов – +32...+34
  • Сумы – + 32 ... + 34
  • Полтава – +32...+34
  • Днепр – +32...+34
  • Запорожье – +32...+34
  • Донецк – +32...+34
  • Луганск – +32...+34
  • Харьков – +32...+34
  • Киев – +32...+34


Ранее "Страна" писала о том, что на выходных жара разогреет Украину до +36.

Также мы сообщали, что из-за жары концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила уже шестикратную норму.

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