В субботу Украина раскалится до +36, но запад польет дождями и засыпет градом. Карта
В субботу, 22 июня в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, местами - значительные дожди. Днем в этой части страны температура воздуха ночью опустится до +15-20 градусов, а днем прогреется до +24-29.
Фото: facebook.com
На остальной территории Украины ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью +17-22 градуса, на побережье морей до +25. Днем прогнозируют жару до +30-36.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.
Прогноз погоды на субботу, 22 июня, в городах Украины:
- Ужгород – +26...+28
- Львов – +25...+27
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – +26...+28
- Черновцы – +26...+28
- Хмельницкий – +26...+28
- Луцк – +26...+28
- Ровно – +26...+28
- Житомир – +30...+32
- Винница – +32...+34
- Одесса – +30...+32
- Николаев – +32...+34
- Херсон – +32...+34
- Симферополь – +31...+33
- Кропивницкий – +31...+33
- Черкассы – +31...+33
- Чернигов – +32...+34
- Сумы – + 32 ... + 34
- Полтава – +32...+34
- Днепр – +32...+34
- Запорожье – +32...+34
- Донецк – +32...+34
- Луганск – +32...+34
- Харьков – +32...+34
- Киев – +32...+34
Ранее "Страна" писала о том, что на выходных жара разогреет Украину до +36.
Также мы сообщали, что из-за жары концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила уже шестикратную норму.