В субботу, 22 июня в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, местами - значительные дожди. Днем в этой части страны температура воздуха ночью опустится до +15-20 градусов, а днем прогреется до +24-29.

Фото: facebook.com

На остальной территории Украины ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью +17-22 градуса, на побережье морей до +25. Днем прогнозируют жару до +30-36.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Прогноз погоды на субботу, 22 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +30...+32

Винница – +32...+34

Одесса – +30...+32

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +32...+34

Сумы – + 32 ... + 34

Полтава – +32...+34

Днепр – +32...+34

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +32...+34

Киев – +32...+34



Ранее "Страна" писала о том, что на выходных жара разогреет Украину до +36.

Также мы сообщали, что из-за жары концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила уже шестикратную норму.