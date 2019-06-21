Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Николая Тарасова, который убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Он будет находится под арестом два месяца без альтернативы залога.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области суд взял под стражу без права на залог подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе", - написала спикер ГПУ Лариса Сарган.

Скриншот: Twitter/Лариса Сарган

Как сообщает корреспондент "Страны", судья удалилась на обдумывание меры пресечения - прокуратура попросила стандартный срок - 60 суток в СИЗО. Подозреваемый Николай Тарасов заявил, что согласен с выдвинутым подозрением и не возражает против 60 суток в СИЗО.

Фото: Александр Сибирцев/ "Страна"

Как мы писали, после шести дней поисков в Одесской области нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в Ивановке. Все это время ее тело находилось во дворе частного дома в этом же поселке.

Полиция с собаками уже дважды проверяла эту территорию и даже допрашивала двух братьев, которые жили в доме, но тогда тело не нашли. Однако позже один из братьев, 22-летний Николай Тарасов, стал главным подозреваемым и сознался в убийстве.

Также мы сообщали, что экспертиза показала, что 11-летнюю Дарью Лукьчненко убили ударами ножа в шею.