В пятницу, 21 июня, правоохранители уведомили о подозрении в нападении на харьковского оператора новостей Вадима Макарюка еще двух харьковчан. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Сообщается, что подозреваемые, мужчины 21 и 37 лет, 7 июня присоединились к группе других лиц, которые препятствовали профессиональной деятельности журналиста. Они сначала угрожали оператору, потом преследовали, догнав, начали толкать, а когда мужчина упал на землю, били ногами. Кроме того, 37-летний мужчина поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее.

21-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 37-летнему мужчине - по ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу обоих подозреваемых без установления залога.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой). Однако подозреваемого в жестоком избиении харьковского оператора отпустили под домашний арест.