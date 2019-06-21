В Польше погиб 36-летний украинский заробитчанин. Его тело нашли за 150 км от места его работы, хотя умер он прямо в столярном цеху. 14 июня в соцсети появились фото найденного в лесопосадке тела мужчины. Предполагали, что это может быть украинский гастарбайтер, поскольку человек был в рабочих перчатках. Вскоре знакомые опознали его, как 36-летнего Василия Чорнея - жителя Снятинщини, пишут "Версии".

Как рассказывают знакомые, мужчина работал в столярной мастерской и у него случился приступ. Одни предполагают, что это могла быть эпилепсия, другие считают, что он надышался испарениями лаков и красок.

Фото: facebook.com

Работники, которые в то время такого были в цеху, обратились к работодателям с просьбой вызвать врача. Однако им ответили, что сейчас уже нерабочее время (около 17:00) и она сама решит проблему.

Однако вместо того, чтобы отвезти украинца в больницу, поляки решили избавиться от него - вывезли в лесопосадку вблизи города Вонгровец.

Сейчас дело расследует польская полиция. Работодатели задержаны, однако они утверждают, что Василий у них не работал и они вообще не знают этого человека. Полицейские разыскивают еще одного украинца, который, вероятно, был свидетелем, а, возможно, и соучастником преступления.

Тем временем родные погибшего собирают средства, чтобы перевезти тело Василия домой. На это нужно 2000 долларов. Уточняется, что дома Василия не дождались престарелые родители, жена и трое детей.

Ранее "Страна" писала о том, что заробитчане в прошлом году перечислили в Украину сумму, равную почти половине бюджета страны.

Также мы сообщали, что из-за обвала замка в Кракове погиб украинец-заробитчанин.