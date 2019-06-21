Зеленского обязали рассмотреть идею сокращения Рады до 100 человек
Электронная петиция об уменьшении количества нардепов до 100 человек собрала на сайте Президента 25 тысяч голосов. Как видно на странице официального интернет-представительства руководителя государства, петиция получила статус "Ожидает рассмотрения".
Инициатор петиции Константин Сокуренко считает, что сокращение числа избранников существенно сэкономит государственные средства.
"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек", - говорится в обращении Сокуренко.
25 тысяч голосов за документ были необходимым условием для его обязательного рассмотрения властями. Теперь, когда они собраны, Администрация Президента должна в течение 10 рабочих дней обнародовать официальный ответ.
Ранее "Страна" писала, что Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки Арсена Авакова. Президент указал, что не может этого сделать по Конституции.
Также мы сообщали, что на сайте горсовета Киева появилась петиция о присвоении улицам столицы Украины имен героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС.