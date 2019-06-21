Электронная петиция об уменьшении количества нардепов до 100 человек собрала на сайте Президента 25 тысяч голосов. Как видно на странице официального интернет-представительства руководителя государства, петиция получила статус "Ожидает рассмотрения".

Инициатор петиции Константин Сокуренко считает, что сокращение числа избранников существенно сэкономит государственные средства.

"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек", - говорится в обращении Сокуренко.

25 тысяч голосов за документ были необходимым условием для его обязательного рассмотрения властями. Теперь, когда они собраны, Администрация Президента должна в течение 10 рабочих дней обнародовать официальный ответ.

Ранее "Страна" писала, что Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки Арсена Авакова. Президент указал, что не может этого сделать по Конституции.

Также мы сообщали, что на сайте горсовета Киева появилась петиция о присвоении улицам столицы Украины имен героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС.