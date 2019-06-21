Коллекция гитар фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, которая состоит из 126 лотов, была продана на аукционе Christie's за рекордную сумму для гитарных коллекций в $21,5 млн. Об этом сообщили в аукционном доме Christie's.

Фото: christies.com

Как сообщается, торги прошли в Нью-Йорке. Среди лотов была самая культовая гитара фронтмена "The Black Strat", которая была неотъемлемой частью записи альбомов Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975), "Animals" (1977) и "The Wall" (1979), которую продали почти за $4 млн.

Кроме того, с молотка ушла акустическая гитара Gilmour's Martin D-35, которую фронтмен использовал при записи треков "Wish You Were Here" и "Shine on You Crazy Diamond". Ее продали за $1 млн. В аукционном доме отметили, что таким образом, был побит рекорд, ранее установленный гитарой Эрика Клэптона.

Гитара Fender Stratocaster 1954 года была продана за $1,8 млн, а Gretsch White Penguin 1958 года - за $447 тыс.

В Christie's назвали торги "рекордом мирового аукциона". По данным аукционного дома, они длились восемь часов, в них приняли участие более 2000 человек из 66 стран. Аукцион был проведен в пользу защиты окружающей среды. Вырученные деньги были переданы организации ClientEarth.

Ранее сообщалось, что на аукционе продали картину с голым мужчиной, похожим на Порошенко .

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