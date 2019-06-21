В Харькове осудили няню, которая регулярно издевалась над несовершеннолетней девочкой с инвалидностью. В пятницу, 21 июня, Дзержинский районный суд Харькова приговорил женщину к 3 годам лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"В ходе судебного разбирательства установлены все ужасные подробности трагедии, которая происходила с ребенком. Только в течение трех дней марта 2018 года женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что пытки ребенка были зафиксированы на видеорегистратор, который установила в квартире мать потерпевшей. Проведенная экспертиза не обнаружила на видео никаких признаков монтажа. Нанесение телесных повреждений девочке подтвердили и эксперты.

В то же время в ходе судебного следствия обвиняемая отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

"Учитывая характер и степень тяжести совершенного уголовного преступления и личность обвиняемой, прокурор просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - 5 лет лишения свободы. После изучения всех материалов будет решен вопрос о возможности подачи апелляционной жалобы", - добавили в прокуратуре.

Также Лысенко напомнил, что мама 14-летней девочки - инвалида детства с ДЦП - обратилась в правоохранительные органы в марте прошлого года. Она пожаловалась, что няня избивает ее ребенка и предоставила видеозапись, подтверждающую ее слова.

Фото: facebook.com

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