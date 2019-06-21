Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в нардепы по избирательному округу №222 Вахтанга Убирию. Он в своих данных указал, что родился в Абхазии. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК.

В частности, в данных указано: "родился 22 августа 1950 года в городе Очамчира, Абхазия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение".

Отметим, что Абхазия является автономной республикой в ​​составе Грузии. "Независимость" Абхазии признают всего четыре страны, одна из которых - Россия, при чьей военной помощи она была провозглашена.

Сам Вахтанг Убирия был заместителем мэра Одессы. Кроме того, он занимал должность помощника нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Скорика. В СМИ его называют "смотрящим за Одессой".

В своей предвыборной программе Убирия обещает помочь "установить мир в Украине". "Имея опыт в урегулировании международных конфликтов, направлю усилия на установление мира в Украине", - говорится в программе.

В ЦИК отметили, что Комиссия публикует только ту информацию, которую подает кандидат и не имеет права ее корректировать. Именно поэтому указано, что Убирия родился в Абхазии.

Скриншот: cvk.gov.ua

Вахтанг Убирия. Фото: Думская

Напомним, 19 июння ЦИК Украины зарегистрировала еще 675 кандидатов по спискам и 179 мажоритарщиков.

Также мы писали, что в ЦИК сообщили, что 25 июня обнародуют весь список кандидатов в нардепы.