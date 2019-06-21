Капитан "Карпат" и в бывшем игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий баллотируется от партии "Слуга народа". Об этом стало известно после обновления списков кандидатов от политсилы в мажоритарных округах.

Федецкий числится кандидатом от 118-го одномандатного избирательного округа, что во Львовской области. Округ включает части Лычаковского и Шевченковского районов города Львова, а также Пустомытовский район.

Артем Федецкий. Фото: Football.ua

Главным конкурентом спортсмена будет фаворит округа, депутат действующей Рады Богдан Дубневич. В 2014 году он избирался в 118 округе от "Блока Петра Порошенко".

Как писала "Страна", помимо футболиста от "Слуги народа" избирается коллега Зеленского, тоже комедийный актер Роман Грищук. О планах попробовать себя в роли нардепа Грищук заявил 21 июня.

Мы также публикуем списки мажоритарщиков от "Слуги народа" по областям.