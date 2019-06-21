Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ о создании Комиссию по вопросам правовой реформы.

"С целью обеспечения в Украине правовой реформы в соответствии с п.28 ч.1 ст.106 Конституции Украины постановляю: Образовать Комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - говорится в тексте указа №421/2019 от 21 июня, опубликованного на официальном сайте главы государства.

Напомним, в четверг, 20 июня, президент Владимир Зеленский подписал первый за время пребывания на посту главы государства закон, который касается предоставления отпуска усыновителям.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский в пятницу зарегистрировал в Верховной Раде законопроект против кнопкодавства.