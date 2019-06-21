Компания Pavlok выпустила браслет, который помогает избавиться от вредных привычек и завести полезные. Об этом свидетельствует видео, выложенное в YouTube компании.

Чтобы избавиться от вредных привычек, производитель предлагает определить, от каких действий владелец браслета хочет отказаться: курение, азартные игры, вредная еда. В случае, если человек хочет сделать что-то из запретного списка, он может ударить себя током, нажав специальную кнопку.

Браслет бьет током разрядом 350 вольт. Контролировать его работу можно с помощью специального приложения. Если своей силы воли не хватает, можно подключить к этому процессу и своих друзей, которые смогут бить вас током, как только что-то пойдет не так. Стоимость браслета — $ 199.

Видео: YouTube/ Pavlok

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