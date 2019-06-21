В Харькове несколько блогеров помешали сотрудникам военкомата, которые два последних месяца похищали молодых людей прямо на улицах. Об этом сообщает ресурс MyKharkov.info.

Блогерам удалось поймать военкомов с поличным, когда те напали на парня и разбили ему телефон. Видео разбирательств блогеров с одетыми в гражданское военкомами опубликовано 21 июня на YouTube-канале "Хозяин двора".

Сотрудники военкомата спрятались в свои автомобили, видимо, намереваясь скрыться. Однако блогеры вызвали полицию. Пострадавшие молодые люди призывного возраста рассказали приехавшим правоохранителям детали инцидента. А военкомы не смогли внятно ответить, по какому праву они избивают и унижают мужчин прямо на улице.

В результате следственно-оперативная группа увезла семерых охотников за людьми в Слободской отдел полиции. Как сообщает сайт национальной полиции Харьковской области, на задержанных открыто уголовное производство.

"Следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, статья 365 предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

20 июня "Страна" писала, что в Киеве парня похитили прямо у метро, отобрали паспорт и попытались призвать в армию.

Мы также рассказывали, сколько граждан подлежат призыву в Киеве на срочную военную службу в апреле-июне.