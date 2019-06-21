В Европейском Союзе надеются, что правоохранителям удастся оперативно привлечь виновных в убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Twitter в пятницу.

"Мы опечалены смертью господина Комарова, журналиста-расследователя из Черкасс, на которого напали в мае 2019 года. Надеемся, что власти оперативно и тщательно расследуют это нападение и привлекут виновных к ответственности. Уважение к свободе СМИ является одной из ценностей, которые разделяют ЕС и Украина", - отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com

Напомним, в ночь на четверг 20 июня умер черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая. Полиция Черкасской области отрабатывает три основные версии его убийства: профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений. Личность нападавшего устанавливается.

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