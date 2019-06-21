Мобильные операторы "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" признали проблему тарифов, однако только частично готовы отказаться от четырехнедельной тарификации мобильной связи, предлагая альтернативу. Об этом на своей странице в соцсети сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Мария Процишен, передает "Интерфакс-Украина".

"Каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц", - сообщила Процишен.

Кроме того, по словам государственного уполномоченного АМКУ, операторы также готовы в каждом тарифном плане указывать стоимость за один день для обеспечения сравнительной способности потребителя. Процишен добавила, что АМКУ объявил перерыв по этому делу до 27 июня 2019 года.

"Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не будет. Станет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента", - сказала она.

Правда вскоре этот пост стал недоступным.

Ранее "Страна" писала о том, что АМКУ выясняет, на каком основании мобильные операторы Украины сократили тарифные планы до 4 недель.

Также мы сообщали, что в Киевстаре на два месяца ввели бесплатный 4G-интернет.