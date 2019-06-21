Президент США Дональд Трамп ведет дискуссии с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по поводу реакции на ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана.

Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.

Президент Дональд Трамп стремится договориться с иранскими властями о мирном выходе из кризиса в отношениях, однако произраильское лобби в его окружении и "ястребы" администрации Белого дома стремятся спровоцировать вооруженное столкновение между США и Ираном.

Источник подтверждает, что сдержанная реакция президента Дональда Трампа входит в резкое противоречие с жесткой позицией советника Болтона, который в прошлом публично и неоднократно призывал к свержению властей Ирана.

Это не первый случай, когда у президента США заявляют, что он спорит с Болтоном по поводу угроз. Например, ранее сообщалось, что Трамп и Болтон разошлись в оценках угрозы со стороны Северной Кореи и что советник, как и в случае с Ираном, призывал реагировать агрессивнее.

Как сообщала "Страна", после взрыва двух танкеров в стратегическом Ормузском проливе усилят охрану кораблей. Власти США публично обвинили в произошедшем Иран, сославшись на некие "данные разведки".

Напомним, что в Германии решили проверить достоверность обвинений США и Британии против Ирана.