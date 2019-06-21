Телеканал NewsOne объявил о запуске нового проекта "Преступление и наказание", ведущим которого станет экс-заместитель главы Администрации Президента и юрист Андрей Портнов. Об этом свидетельствует информация в YouTube канала.

Портнов вместе с Василием Головановым будет анализировать преступления предыдущий власти и с юридической точки зрения обсуждать наказания, которые должны понести украинские политики. Шоу будет выходить по пятницам в 19:15.

Первый выпуск должен выйти в эфир 21 июня.

Отметим, что Андрей Портнов недавно вернулся в Украину и направил в ГБР заявления о преступлениях экс-президента Петра Порошенко.

Видео: YouTube/ NEWSONE

Напомним, Портнова восстановили в должности профессора киевского национального университета им. Шевченко.

Также мы писали, что после акции протеста в Киевском университете ректор отменил свое распоряжение о восстановлении в должности Портнова.