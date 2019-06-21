"Преступление и наказание". Портнов будет вести на NewsOne передачу о преступлениях предыдущий власти
Телеканал NewsOne объявил о запуске нового проекта "Преступление и наказание", ведущим которого станет экс-заместитель главы Администрации Президента и юрист Андрей Портнов. Об этом свидетельствует информация в YouTube канала.
Портнов вместе с Василием Головановым будет анализировать преступления предыдущий власти и с юридической точки зрения обсуждать наказания, которые должны понести украинские политики. Шоу будет выходить по пятницам в 19:15.
Первый выпуск должен выйти в эфир 21 июня.
Отметим, что Андрей Портнов недавно вернулся в Украину и направил в ГБР заявления о преступлениях экс-президента Петра Порошенко.
Видео: YouTube/ NEWSONE
Напомним, Портнова восстановили в должности профессора киевского национального университета им. Шевченко.
Также мы писали, что после акции протеста в Киевском университете ректор отменил свое распоряжение о восстановлении в должности Портнова.