В пятницу, 21 июня, на фоне разворачивающихся протестов в Тбилиси глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Об этом сообщают агентства со ссылкой на представителей правящей партии "Грузинская мечта".

В этот же день в Тбилиси начали судить задержанных участников акции протеста у здания парламента Грузии, которая вечером 20 июня переросла в столкновения с полицией, сообщает Радио Свобода. Отставка спикера была одним из требований протестующих.

Грузинский телеканал "Рустави-2" сообщает, что 9 человек были отправлены под административный арест. Всего, по неофициальным данным, были задержаны около 100 демонстрантов. Их обвиняют в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве.

Полиция применила силу против нескольких тысяч демонстрантов, которые собрались в центре Тбилиси с антиправительственными и антироссийскими лозунгами. При разгоне использовался слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Около 100 человек остаются в больницах.​ Некоторые демонстранты получили травмы глаз. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что полиция нарушила международные стандарты прав человека при применении спецсредств.

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались из-за участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в здании парламента Грузии депутата Государственной Думы России Сергея Гаврилова. Оппозицию возмутило то, что Гаврилов вел заседание ассамблеи с места спикера грузинского парламента.

Накануне визита депутат подтвердил, что считает необратимым признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси и большая часть мирового сообщества считают частью Грузии. Участники акции протеста сорвали заседание ассамблеи. Российского депутата под охраной доставили в аэропорт, он вылетел в Россию.

По его словам, он занял кресло спикера по просьбе организаторов. Гаврилов утверждает, что "грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка". При этом президент Грузии обвинила в протестах Москву.

Как сообщала "Страна", оппозиция обещает возобновить массовые протесты в Тбилиси сегодня вечером. Уже разгромлено одно из представительств правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, что в Тбилиси журналистка потеряла глаз, когда ей в лицо попала резиновая пуля.