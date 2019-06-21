В пятницу, 21 июня, курс криптовалюты биткоин обновил годовой рекорд. В течение дня он достиг отметки в 9 822 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На графике видно, что стоимость этой криптовалюты начала расти 20 июня. За сутки цена потяжелела более, чем на 6%.

В целом за последние несколько месяцев биткоин подорожал больше чем в два раза. Так, в феврале 2019 года он стоил 3 500 долларов. В предыдущий раз биткоин обновлял годовой рекорд 17 июня. Тогда стоимость этой криптовалюты впервые с мая 2018 года выросла до 9 322 доллара, пишет "Лента.ру".

Между тем в мае агентство Bloomberg написало, что стремительный рост курса биткоина отвлекает внимание от главного - его почти никто не использует как платежное средство. По его данным, с января по апрель 2019 года только 1,3% покупок от общего числа финансовых транзакций было совершено с использованием биткоина.

Ранее "Страна" писала о том, что в Facebook появится своя криптовалюта, помогать будут Visa, Mastercard, PayPal и Uber.

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