С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2. Такие данные представляет ресурс ukrainianpeopleleaks.com, который онлайн подсчитывает уехавших из страны.

В украинских СМИ отметили, что название сайта созвучно со словом WikiLeaks. Однако точно не известно, связаны ли между собой два ресурса. Напомним, что некоммерческая организация WikiLeaks публикует секретную информацию из анонимных источников.

Для подсчета уехавших граждан Украины Ukrainianpeopleleaks использовал цифры, озвученные министром иностранных дел Павлом Климкиным. В 2018 году на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине" он сказал, что ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. А согласно данным Министерства социальной политики, о трудовой миграции не понаслышке знают 9 млн. украинцев.

Как отмечено на ресурсе Ukrainianpeopleleaks, по данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% - до 36 млн. человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей.

Ранее "Страна" писала, что каждая пятая компания в Польше работает с украинскими заробитчанами.

Мы также сообщали о том, что в Украине хотят создать фонд по сбору денег с трудовых мигрантов.