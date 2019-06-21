Государственное бюро расседований (ГБР) в очередной раз допросило юриста, бывшего первого замглавы АП Андрея Портнова по его заявлению о преступлении в отношении бывшего президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия об узурпации ими власти и фальсификации документов о формировании коалиции и правительства. Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Привет, уважаемые друзья. Информирую, что сегодня (21 июня) побывал в Государственном бюро расследований на очередном допросе по заявлению о преступлении в отношении Порошенко и Парубия об узурпации власти и фальсификации документов о формировании коалиции и правительства.

В течении нескольких следующих недель проведу международные встречи с адвокатами и детективами по офшорным компаниям Порошенко на Кипре и в Панаме. По результатам планирую серию лекций, как нужно преследовать бывшего Президента. Не переключайтесь", - написал он.

Фото: facebook.com

Напомним, что Петр Порошенко, относительно которого ГБР расследует уже 5 уголовных производств по заявлением Портнова, в свою очередь подал в ГБР заявление на самого Портнова. Однако ГБР отклонило встречное заявление Порошенко, о чем его уведомило. Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.

Также мы писали, что ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям юриста Андрея Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телевизионного канала "Прямой" Владимира Макеенко.