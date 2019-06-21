Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в провокациях и заинтересованности во вторжении в парламент и свержении правительства, а значит - и в протестах, которые начались в стране 20 июня. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала Саломе Зурабишвили.

Также она отметила, что поощряющие внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают "российскую политику".

Скриншот: Facebook/ Salome Zourabichvili

Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили. В итоге митинг разогнал спецназ.

Также мы писали, что представители оппозиции вечером в пятницу, 21 июня, возобновят акции протеста у здания парламента в центре Тбилиси.