Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием немедленной отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которая набрала необходимое количество голосов. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Зеленский указал, что, согласно Конституции, увольнение министра внутренних дел Украины возможно по представлению премьер-министра, а президент может отправить в отставку тех, кого он назначал.

"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом Украины", - сказано в ответе Зеленского.

Напомним, 5 июня нардепы начали сбор подписей за увольнение Авакова.

Также мы писали, что Зеленского призвали немедленно отстранить Авакова после убийства Кирилла Тлявова.