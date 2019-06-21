Во Львове в пятницу, 21 июня, неизвестные облили черной краской фасад здания, где размещается почетное консульство Беларуси. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления полиции Львовской области.

Согласно сообщению, неизвестные ночью облили краской стены, окно, дверь и табличку с названием белорусского дипломатического учреждения.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщала "Страна", в полиции Львовской области устанавливают обстоятельства повреждения входной двери и штурма здания горсовета Львова. Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, что в центре Львова на девушку рухнул кусок фасада. Инцидент произошел по адресу Мицкевича, 6/7 около 13:00. По данным пресс-службы горсовета, на момент падения фрагмента по указанному адресу велись ремонтные работы кровли по заказу управления исторической среды Львова.