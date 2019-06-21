21 июня в Ивановке Одесской области к 15:00 завершилась церемония похорон убитой Даши Лукьяненко. Мать девочки горестно кричала у гроба.

Отпевание девочки происходило на центральной площади Ивановки. Затем траурная процессия с белым гробом отправилась на местное кладбище.

У приготовленной могилы родные прощались с Дашей, целуя крышку гроба. А жители села стали его обнимать. Открыть гроб было невозможно, так как тело разложилось. Друзья и односельчане девочки-подростка принесли к могиле плюшевые игрушки. Рядом с ямой установили портрет Даши.

Когда пришло время опускать гроб в могилу, мама Даши душераздирающе закричала: "Нет, нет". Пока тело убитой опускали в яму, все присутствующие, включая мужчин, плакали.

Если вы морально не готовы, не смотрите это видео.

Как сообщала "Страна", тело 11-летней Даши, которая пропала 13 июня в Ивановке, нашли после шести дней поисков. Все это время оно находилось во дворе частного дома в этом же поселке.

В убийстве девочки сознался 22-летний Николай Тарасов.