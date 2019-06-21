Житель Черкасс Вадим Комаров стал вторым в Европе журналистом, погибшим из-за своей профессиональной деятельности с начала 2019 года. Об этом сообщается на странице в соцсети главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.

Сегодня в КУиеве прошла пресс-конференция НСЖУ, на которой были озвучены обстоятельства убийства Вадима Комарова. Также речь шла о физической безопасности работников СМИ в Украине, борьбе с системной безнаказанностью за преступления против журналистов.

Уточняется, что участие в мероприятии приняли председатель НСЖУ Сергей Томиленко, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, секретарь НСЖУ, медиа-юрист Валерий Макеев, а также журналисты черкасских и центральных СМИ, общественные активисты, друзья и близкие Вадима Комарова.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что на сегодня ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайно трагична. "Индекс физической безопасности журналистов", который НСЖУ проводит совместно с партнерами, ежегодно фиксирует не менее 80 нападений на работников СМИ.

"К сожалению, в противовес нет успешных дел-расследований таких преступлений, что дает нам право говорить о системном безнаказанности. НСЖУ, как наибольшее журналистское объединение, постоянно призывает к публичным отчетам руководителей правоохранительных ведомств. И сегодня правоохранители не готовы к открытому диалогу", - говорит Томиленко.

По поводу расследования убийства Вадима Комарова актив НСЖУ изначально был критически настроен: не было надлежащих отчетов от правоохранителей и открытости по этому делу.

"Также мы убеждены, что причиной убийства стала именно работа Вадима. Поэтому и статья, по которой возбуждено дело, должна быть переквалифицировано на профессиональную 345 (покушение на жизнь журналиста), а затем после смерти Вадима на 348-ю. Сейчас следственная группа была усилена, ее возглавил заместитель Сергея Князева. Со своей стороны будем осуществлять общественный контроль, чтобы виновные в таком жестоком преступлении были наказаны. Убийство Вадима Комарова - это преступление против всех журналистов в целом", - отметил Томиленко и призвал коллег к солидарности, чтобы темы защиты журналистов и преступлений против работников СМИ активно освещались, ведь это - "темы выживания нашей профессии в Украине".

"Мне было 13 лет, когда произошла трагедия с Георгием Гонгадзе. Я очень хорошо помню, как это преступление обещал расследовать Виктор Ющенко, а затем и другие политики, которые приходили к власти. Через 16 лет ситуация повторилась - в центре города был убит Павел Шеремет. В тот день Петр Порошенко заявил, что расследование - будет делом чести. Международное сообщество давило на власть, и я надеялась, что хотя бы здесь что-то изменится. Прошло почти 3 года, но обстоятельства смерти Павла нам до сих пор не ясны. Официальное следствие не менее 5 версий, но ответа на вопрос, кто убил Павла Шеремета, нет. Так же мы не знаем, кто был заказчиком убийства Гонгадзе", - говорит главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Медиа-юрист, секретарь НСЖУ Валерий Макеев еастроен скептически и предполагает, что убийство Комарова так и останется нераскрытым.

"Вчера констатируем убийство журналиста - и только вчера появляется фоторобот. Если он уже есть, то должен быть доступным для общественности, сразу, когда появляется. Следствие предоставлять доступ к определенным вещам, когда речь идет о столь резонансном преступление. Опять же "под дату" появляется мощное руководство, которое возглавляет следственную группу. Но почему это не было сделано сразу после нападения? Остается очень много других вопросов, которые наводят на страшную мысль - шанс, что это дело будет доведено до конца ничтожно мал, не более 1-2 процентов", - говорит Валерий Макеев.

Фото: facebook.com/ Sergiy Tomilenko

Ранее "Страна" писала о том, что Европейская федерация журналистов требует тщательного расследования убийства журналиста Комарова.

Также мы сообщали, что Зеленского призвали создать совет по вопросам безопасности журналистов.