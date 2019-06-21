Более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. Для 63% опрошенных родным является украинский язык. Об этом свидетельствует исследование компании TNS.

Дома и на работе примерно одинаковая часть респондентов обычно общаются на русском и украинском языках (по 49%). Украинский язык доминирует в сфере формального общения – в учебных заведениях (53%), а русский преобладает в неформальном общении - с друзьями, знакомыми (52%) и в Интернете (56%).

Фото: tns-ua.com

Ожидаемо, что украинский язык чаще используют на западе и в центре страны, а также в малых населенных пунктах. Русский язык является основным на востоке и юге, а также в крупных городах. При этом треть опрошенных (31%) считает, что русский язык следует преподавать в школах, а 15% выступают за предоставление русскому языку официального статуса в некоторых регионах Украины.

Наиболее активную поддержку статуса украинского языка как единственного государственного продолжает демонстрировать запад Украины. Сторонники введения двух государственных языков сосредоточены на юге и востоке (34% и 27% соответственно).

По мнению 17% опрошенных, новый закон о языке ущемляет права людей, которые общаются не на украинском. Поводом для споров и конфликтов новый закон о языке считают 14% респондентов. Также 23% респондентов негативно относятся к новому закону, а 42% - положительно. Остальные – нейтрально либо затруднились ответить. При этом закон о языке в основном поддерживают на западе (61%), а на востоке и юге к нему относятся отрицательно (34% и 32% соответственно) - там более распространены опасения относительно ущемления прав тех, кто общаются не на украинском языке (26% и 25%).

Фото: tns-ua.com

Респонденты оценивают свое знание украинского и русского языков на уровне выше среднего (средняя оценка 7,4 для обоих языков). Кроме родного, украинцы знают также английский (70%), русский (63%), украинский (36%), и польский языки (24%).

Напомним, что по данным другого опроса, почти половина украинцев дома говорит на украинском, треть на русском.

Также "Страна" разбиралась, где в Украине запрещали русский язык и культуру.