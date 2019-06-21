За кнопкодавство у президента Украины Владимира Зеленского хотят ввести не только уголовную ответственность, но и штрафы от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, предполагается, что размер штрафов составит от 51 до 85 тысяч гривен.

"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, оно будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов", - сказал Руслан Стефанчук.

Кроме того, планируется за депутатские прогулы ввести обязательные общественные работы.

Напомним, 21 июня Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект против кнопкодавства.

Также мы писали, что кнопкодавами 2018 года оказались Народный фронт и БПП.